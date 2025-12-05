Fête du pain et de la fouée avec Vide-greniers Rue de Maison neuve Loudun

Fête du pain et de la fouée avec Vide-greniers

Rue de Maison neuve Local des Amis de Niré Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

A Niré le Dolent, charmant petit village situé à la sortie de Loudun en direction d’Angers, l’association des Amis de Niré organise son traditionnel vide-greniers toute la journée dans sa rue principale de Maison Neuve.

Une belle occasion pour venir découvrir tous ses nombreux porches d’entrée de ferme d’autrefois et profiter aussi de la fête du pain et de la fouée.

De quoi satisfaire votre curiosité oculaire et satisfaire votre appétit en épanchant votre soif à la buvette tenue par les bénévoles de l’association dans une ancienne ferme restaurée. Merci de noter le dimanche 26 mai dans vos agendas. .

Rue de Maison neuve Local des Amis de Niré Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 51 88 86 cisaucher@orange.fr

English : Fête du pain et de la fouée avec Vide-greniers

L’événement Fête du pain et de la fouée avec Vide-greniers Loudun a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais