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Café IA par Boris Lejude Rue du Collège Loudun

Café IA par Boris Lejude Rue du Collège Loudun

Café IA par Boris Lejude Rue du Collège Loudun jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Rue du Collège

Adresse : Café Partagé

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Loudun

Café IA par Boris Lejude

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

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Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

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English : Café IA par Boris Lejude

L’événement Café IA par Boris Lejude Loudun a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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