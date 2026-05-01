Café IA par Boris Lejude Rue du Collège Loudun
Café IA par Boris Lejude Rue du Collège Loudun jeudi 21 mai 2026.
Loudun
Café IA par Boris Lejude
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
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Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
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English : Café IA par Boris Lejude
L’événement Café IA par Boris Lejude Loudun a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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