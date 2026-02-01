Nuit Européenne des Musées Musée Charbonneau-Lassay Loudun

Nuit Européenne des Musées

Musée Charbonneau-Lassay 24 Rue du Martray Loudun Vienne

Pour la 22ème édition de la Nuit Européenne des Musées, le musée Charbonneau-Lassay ouvre ses portes gratuitement de 19h à 23h.

Visite à deux voix à 21h30 avec le magicien Medhi, autour du médecin Georges Gilles de la Tourette, entre hypnose, scandales, et destin tragique … .

