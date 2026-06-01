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Don du Sang Véniers Loudun

Don du Sang Véniers Loudun

Don du Sang Véniers Loudun mardi 30 juin 2026.

Lieu : Véniers

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Loudun

Don du Sang

Véniers Salle des Fêtes Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 15:00:00
fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :
2026-06-30

En ce mois de juin, et à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang du 14 juin, nous souhaitons faire appel à votre générosité.
L’établissement français du sang fait face à une situation difficile. Après les nombreux ponts de mai et les épisodes de fortes chaleurs, les réserves de sang sont à un niveau préoccupant.   .

Véniers Salle des Fêtes Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 09 45 07 

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English : Don du Sang

L’événement Don du Sang Loudun a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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