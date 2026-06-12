Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun Rue Housse-Galant Loudun

Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun Rue Housse-Galant Loudun

Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun Rue Housse-Galant Loudun samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue Housse-Galant

Adresse : Maison de l'Ancienne Comédie

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Loudun

Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun

Rue Housse-Galant Maison de l’Ancienne Comédie Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-09-02

L’École de Musique Municipale de Loudun vous invite à ses portes ouvertes pour une découverte d’instruments auprès des professeurs et des élèves pour souffler, toucher, taper, chanter…
N’hésitez pas et venez vite nous rejoindre !!!
Entrée libre   .

Rue Housse-Galant Maison de l’Ancienne Comédie Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 05 00 65  ecole.musique@ville-loudun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun

L’événement Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

À voir aussi à Loudun (Vienne)