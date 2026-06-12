Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun Rue Housse-Galant Loudun
Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun Rue Housse-Galant Loudun samedi 27 juin 2026.
Loudun
Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun
Rue Housse-Galant Maison de l’Ancienne Comédie Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 13:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-09-02
L’École de Musique Municipale de Loudun vous invite à ses portes ouvertes pour une découverte d’instruments auprès des professeurs et des élèves pour souffler, toucher, taper, chanter…
N’hésitez pas et venez vite nous rejoindre !!!
Entrée libre .
Rue Housse-Galant Maison de l’Ancienne Comédie Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 05 00 65 ecole.musique@ville-loudun.fr
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English : Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun
L’événement Portes Ouvertes à l’École de Musique Municipale de Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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