Atelier famille Cyanotype dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi Place Sainte-Croix Loudun
Atelier famille Cyanotype dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi Place Sainte-Croix Loudun samedi 13 juin 2026.
Loudun
Atelier famille Cyanotype dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
En photographies et en volume
Artiste plasticien, Brno Del Zou propose une architecture atypique du corps, une codification morcelée des attitudes. Il photographie le visage, le corps sous différents angles. L’image complète repose sur l’assemblage de plusieurs clichés, un entrelacement intime que l’œil saisit puis assemble. Le corps est le lieu de la déformation mais il reste lisible dans sa représentation parcellaire.
Entre la photographie et la sculpture, les portraits et les vidéos de Brno Del Zou mettent en scène des présences pures, hybrides, polysémiques qui conjuguent réalité, onirisme et étonnement.
Des ateliers enfants et familles sur l’art visuel et le numérique seront proposés
Sur inscription à partir de 4 ans .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
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English : Atelier famille Cyanotype dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi
L’événement Atelier famille Cyanotype dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi Loudun a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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