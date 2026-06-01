Festival Anako du Film Ethnographique Rue de l’Abreuvoir Loudun
Festival Anako du Film Ethnographique Rue de l’Abreuvoir Loudun jeudi 25 juin 2026.
Loudun
Festival Anako du Film Ethnographique
Rue de l’Abreuvoir Cinéma Cornay Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
Nous vous attendons nombreux pour l’édition de ce 12ème Festival Anako du Film Ethnographique.
La Fondation Anako et ses bénévoles vous donnent rendez-vous pour plusieurs rencontres et expositions passionnantes ; le dialogue des cultures, la solidarité internationale et la rencontre avec les derniers Humains Véritables comme ils se qualifient eux-mêmes, qui sont parfois également qualifiés de Peuples Racines, Peuples Autochtones ou Peuples Premiers.
PETIT PEUPLE Loudun 25 juin
Les Baka, les Bakola-Bagyéli ou les Aka font partie de ce grand peuple des forêts africaines communément qualifié de Pygmées . Le film, en partie tourné par les Aka du village de Kambolé au Congo Brazzaville, nous raconte le quatidien, les traditions, la spiritualité mais aussi les défis et les difficiles compromis auxquels sont confrontés les communautés des dernières grandes forêts du Congo et du Cameroun. .
Rue de l’Abreuvoir Cinéma Cornay Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com
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English : Festival Anako du Film Ethnographique
L’événement Festival Anako du Film Ethnographique Loudun a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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