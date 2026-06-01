Loudunades Vélodrome Loudun
Loudunades Vélodrome Loudun vendredi 26 juin 2026.
Loudun
Loudunades
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Les Sorcelleries Loudunaises
Venez avec votre bonne humeur, votre esprit d’équipe pour partager ce beau moment de convivialité, de sport et de culture .
Organisées par le Club Entreprendre en Pays Loudunais .
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine entreprendrepaysloudunais@gmail.com
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English : Loudunades
L’événement Loudunades Loudun a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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