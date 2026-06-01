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Loudunades Vélodrome Loudun

Loudunades Vélodrome Loudun

Loudunades Vélodrome Loudun vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Vélodrome

Adresse : Rue des Jésuites

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 50 50 Tarif de base plein tarif

Loudun

Loudunades

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Les Sorcelleries Loudunaises
Venez avec votre bonne humeur, votre esprit d’équipe pour partager ce beau moment de convivialité, de sport et de culture .
Organisées par le Club Entreprendre en Pays Loudunais   .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine   entreprendrepaysloudunais@gmail.com

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English : Loudunades

L’événement Loudunades Loudun a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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