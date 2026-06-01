Loudunades Vélodrome Loudun

Loudun

Loudunades

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les Sorcelleries Loudunaises

Venez avec votre bonne humeur, votre esprit d’équipe pour partager ce beau moment de convivialité, de sport et de culture .

Organisées par le Club Entreprendre en Pays Loudunais .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine entreprendrepaysloudunais@gmail.com

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English : Loudunades

L’événement Loudunades Loudun a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais