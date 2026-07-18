L’invitation des vignerons du Pays Loudunais rue de la Tour Loudun

Informations pratiques

Loudun

L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.

19h30 animation musicale Sunny Street Jazz

Fondé en 2017, le groupe Sunny Street Jazz composé de quatre musiciens joue les standards du répertoire du jazz de la Nouvelle-Orléans. Il se produit sur Poitiers et sa région, sous forme de concerts et d’animations diverses. Il a sorti son 1er CD en janvier 2022 Jazz de la Nouvelle-Orléans … mais pas que…

restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h30 .

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

L’événement L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais