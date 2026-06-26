Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Vélodrome Loudun
Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Vélodrome Loudun samedi 18 juillet 2026.
Loudun
Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Loudun au rythme d’un été musical
SOIRÉE FESTIVE ET MUSICALE, VEL’DANCE
Avec des musiciens locaux suivi d’un DJ le Vélodrome devient dancefloor à ciel ouvert.
Une soirée festive organisée par les lycéens et le service culturel de la ville pour faire vibrer l’été loudunais. Food trucks et buvette sur place .
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr
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English : Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ
L’événement Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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