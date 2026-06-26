Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Vélodrome Loudun

Loudun

Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Loudun au rythme d’un été musical

SOIRÉE FESTIVE ET MUSICALE, VEL’DANCE

Avec des musiciens locaux suivi d’un DJ le Vélodrome devient dancefloor à ciel ouvert.

Une soirée festive organisée par les lycéens et le service culturel de la ville pour faire vibrer l’été loudunais. Food trucks et buvette sur place .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr

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English : Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ

L’événement Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais