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Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Vélodrome Loudun

Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Vélodrome Loudun

Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Vélodrome Loudun samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Vélodrome
Adresse
Rue des Jésuites
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Loudun

Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Loudun au rythme d’un été musical
SOIRÉE FESTIVE ET MUSICALE, VEL’DANCE
Avec des musiciens locaux suivi d’un DJ le Vélodrome devient dancefloor à ciel ouvert.
Une soirée festive organisée par les lycéens et le service culturel de la ville pour faire vibrer l’été loudunais. Food trucks et buvette sur place   .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59  festival.lugenscene@ville-loudun.fr

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English : Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ

L’événement Lug’en 8 avec des musiciens locaux suivi d’un DJ Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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