Exposition Prosper Legault Place Sainte-Croix Loudun

Exposition Prosper Legault

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

La pratique de Prosper Legault se situe à la lisière de la sculpture et la poésie. A partir de restes d’enseignes ou de mobilier urbain glanés au cours de ses déambulations dans les villes et les banlieues, il produit des collages en trois dimensions. L’art de Prosper retranscrit la globalisation et ses dérives, la manière dont les capitales digèrent et mixent les objets et les cultures dont elles proviennent. Il introduit une vie quotidienne habituellement peu visible dans l’espace d’exposition. .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

