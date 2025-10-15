Loudun

Marché des producteurs Loudun

boulevard Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

C’est l’occasion pour le consommateur de venir à la rencontre des producteurs locaux et de goûter de nouveaux produits.

Prendre le temps de faire un tour de marché, puis de penser son dîner et enfin de profiter des barbecues mis en place pour passer un agréable moment à côté de Monsieur PERSONNE que l’on ne reverra peut-être au hasard d’une ballade….

Il y aura 13 producteurs labélisés Bienvenue à la Ferme.

La buvette sera tenue par ACCA Loudun et La Baleine Loudunaise. .

boulevard Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Marché des producteurs Loudun

L’événement Marché des producteurs Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais