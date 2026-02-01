Fête de la Musique Espace Culturel René Monory Loudun
Fête de la Musique Espace Culturel René Monory Loudun dimanche 21 juin 2026.
Fête de la Musique
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique et Concert de fin d’année de l’école de Musique de Loudun .
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Loudun a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais