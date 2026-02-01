Fête de la Musique Espace Culturel René Monory Loudun

Fête de la Musique

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique et Concert de fin d’année de l’école de Musique de Loudun .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Loudun a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais