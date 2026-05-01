Le chien partagé Le Café Partagé Loudun
Le chien partagé Le Café Partagé Loudun jeudi 28 mai 2026.
Loudun
Le chien partagé
Le Café Partagé 12 Rue du Collège Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Le Chien Partagé avec Audrey Charlot, vétérinaire et Olivier Lhote, comportementaliste canin, vous proposent des soirées thématiques au café partagé.
Une soirée par mois, intitulée Le chien partagé permettra de réunir les amoureux des chiens, pour échanger les points de vue, les questions et les problèmes rencontrés. .
Le Café Partagé 12 Rue du Collège Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
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English : Le chien partagé
L’événement Le chien partagé Loudun a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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