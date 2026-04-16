Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

50 ans de cyclo à Loudun ! Vélodrome Loudun

50 ans de cyclo à Loudun ! Vélodrome Loudun

50 ans de cyclo à Loudun ! Vélodrome Loudun samedi 30 mai 2026.

Lieu : Vélodrome

Adresse : Rue des Jésuites

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Loudun

50 ans de cyclo à Loudun !

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30 10:00:00

Date(s) :
2026-05-30

A l’occasion de son 50ème anniversaire, le club cyclotouriste de Loudun organise des randonnées cyclos ouvertes à tous, licenciés comme grand public.
Le vélodrome sera le point central de la journée départs et arrivées, ambiance musicale au kiosque, foodtruck… et bien plus encore !   .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 50 ans de cyclo à Loudun !

L’événement 50 ans de cyclo à Loudun ! Loudun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

À voir aussi à Loudun (Vienne)