50 ans de cyclo à Loudun ! Vélodrome Loudun
50 ans de cyclo à Loudun ! Vélodrome Loudun samedi 30 mai 2026.
Loudun
50 ans de cyclo à Loudun !
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30 10:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion de son 50ème anniversaire, le club cyclotouriste de Loudun organise des randonnées cyclos ouvertes à tous, licenciés comme grand public.
Le vélodrome sera le point central de la journée départs et arrivées, ambiance musicale au kiosque, foodtruck… et bien plus encore ! .
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : 50 ans de cyclo à Loudun !
L’événement 50 ans de cyclo à Loudun ! Loudun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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