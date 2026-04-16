50 ans de cyclo à Loudun ! Vélodrome Loudun

Loudun

50 ans de cyclo à Loudun !

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:30:00

fin : 2026-05-30 10:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de son 50ème anniversaire, le club cyclotouriste de Loudun organise des randonnées cyclos ouvertes à tous, licenciés comme grand public.

Le vélodrome sera le point central de la journée départs et arrivées, ambiance musicale au kiosque, foodtruck… et bien plus encore ! .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : 50 ans de cyclo à Loudun !

L’événement 50 ans de cyclo à Loudun ! Loudun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais