Ultracho -concert- Loudun vendredi 29 mai 2026.
Rue des Augustins Loudun Vienne
Une grande et belle soirée rythmée par la Salsa !
8 musiciens enjoués munis de timbales, congas, guiro, trompette, trombone, saxophone, piano, basse et chants.
The place to be le 29 mai à 20h.
Petite restauration et buvette sur place.
Billet d’entrée 6€, places limitées
Vous pouvez réserver votre billet ici https://www.helloasso.com/…/evene…/soiree-salsa-ultracho .
Rue des Augustins Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 62 57
