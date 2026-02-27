Ultracho -concert-

Rue des Augustins Loudun Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une grande et belle soirée rythmée par la Salsa !

8 musiciens enjoués munis de timbales, congas, guiro, trompette, trombone, saxophone, piano, basse et chants.

The place to be le 29 mai à 20h.

Petite restauration et buvette sur place.

Billet d’entrée 6€, places limitées

Vous pouvez réserver votre billet ici https://www.helloasso.com/…/evene…/soiree-salsa-ultracho .

Rue des Augustins Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 62 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ultracho -concert-

L’événement Ultracho -concert- Loudun a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais