Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Place Sainte-Croix Loudun
Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Place Sainte-Croix Loudun dimanche 21 juin 2026.
Loudun
Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rencontre musicale réunissant les élèves et les enseignants dans les différents ensemble de l’école organisée par les professeurs.
Conte musical La sorcière du placard aux balais .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 05 00 65 ecole.musique@ville-loudun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun
L’événement Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
À voir aussi à Loudun (Vienne)
- Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun 12 juin 2026
- Journées Européennes de l’Archéologie Musée Charbonneau-Lassay Loudun 13 juin 2026
- Atelier famille Cyanotype dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi Place Sainte-Croix Loudun 13 juin 2026
- Atelier famille Focus sur l’invisible dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi Place Sainte-Croix Loudun 20 juin 2026
- Thelma et Louise Loudun 20 juin 2026