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Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Place Sainte-Croix Loudun

Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Place Sainte-Croix Loudun

Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Place Sainte-Croix Loudun dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place Sainte-Croix

Adresse : Collégiale Sainte-Croix

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Loudun

Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Rencontre musicale réunissant les élèves et les enseignants dans les différents ensemble de l’école organisée par les professeurs.
Conte musical La sorcière du placard aux balais   .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 05 00 65  ecole.musique@ville-loudun.fr

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English : Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun

L’événement Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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