Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Place Sainte-Croix Loudun dimanche 21 juin 2026.

Loudun

Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rencontre musicale réunissant les élèves et les enseignants dans les différents ensemble de l’école organisée par les professeurs.

Conte musical La sorcière du placard aux balais .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 05 00 65 ecole.musique@ville-loudun.fr

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English : Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun

L’événement Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais