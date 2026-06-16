Invitation d’Allin AgorAscension Rue du Collège Loudun

Loudun

Invitation d’Allin AgorAscension

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Et si nous prenions un instant pour nous souvenir de ce qui nous relie profondément en tant qu’êtres humains ? .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Invitation d’Allin AgorAscension

L’événement Invitation d’Allin AgorAscension Loudun a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais