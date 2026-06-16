Invitation d’Allin AgorAscension Rue du Collège Loudun
Invitation d’Allin AgorAscension Rue du Collège Loudun mercredi 1 juillet 2026.
Loudun
Invitation d’Allin AgorAscension
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Et si nous prenions un instant pour nous souvenir de ce qui nous relie profondément en tant qu’êtres humains ? .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Invitation d’Allin AgorAscension
L’événement Invitation d’Allin AgorAscension Loudun a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
À voir aussi à Loudun (Vienne)
- Atelier famille Focus sur l’invisible dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi Place Sainte-Croix Loudun 20 juin 2026
- Thelma et Louise Loudun 20 juin 2026
- Concert de fin d’année de l’école de Musique Municipale de Loudun Place Sainte-Croix Loudun 21 juin 2026
- Fête de la Musique Espace Culturel René Monory Loudun 21 juin 2026
- Festival Anako du Film Ethnographique Rue de l’Abreuvoir Loudun 25 juin 2026