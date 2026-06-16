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Invitation d’Allin AgorAscension Rue du Collège Loudun

Invitation d’Allin AgorAscension Rue du Collège Loudun

Invitation d’Allin AgorAscension Rue du Collège Loudun mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Rue du Collège

Adresse : Café Partagé

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Loudun

Invitation d’Allin AgorAscension

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Et si nous prenions un instant pour nous souvenir de ce qui nous relie profondément en tant qu’êtres humains ?   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

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English : Invitation d’Allin AgorAscension

L’événement Invitation d’Allin AgorAscension Loudun a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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