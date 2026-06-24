Atelier famille Tableau fluorescent Place Sainte-Croix Loudun

Loudun

Atelier famille Tableau fluorescent

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Peinture 2D avec de la peinture fluorescente .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

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English : Atelier famille Tableau fluorescent

L’événement Atelier famille Tableau fluorescent Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais