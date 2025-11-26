L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun

La Tour Carrée Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – -3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.
19h30 animation musicale
Restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h.
Fin des dégustations 22h30   .

La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 

