L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun
La Tour Carrée Loudun Vienne
Tarif : 10 – 10 – -3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.
19h30 animation musicale
Restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h.
Fin des dégustations 22h30 .
La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
English : L’invitation des vignerons du Pays Loudunais
