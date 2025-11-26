L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

La Tour Carrée Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – -3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.

19h30 animation musicale

Restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h.

Fin des dégustations 22h30 .

La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

English : L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

L’événement L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais