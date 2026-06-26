Festivité du 14 Juillet à Loudun Vélodrome Loudun
Festivité du 14 Juillet à Loudun Vélodrome Loudun mardi 14 juillet 2026.
Loudun
Festivité du 14 Juillet à Loudun
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Commémorations et Défilés
9h Loudun
10h30 Véniers
11h15 Rossay
Animations pour les enfants de 16h à 18h par l’association des P’tits Loup Dunais
Guinguette au vélodrome à partir de 18h foodtrucks et DJ en partenariat avec l’association Entreprise 6.0 .
Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38
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English : Festivité du 14 Juillet à Loudun
L’événement Festivité du 14 Juillet à Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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