Festivité du 14 Juillet à Loudun Vélodrome Loudun

Loudun

Festivité du 14 Juillet à Loudun

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Commémorations et Défilés

9h Loudun

10h30 Véniers

11h15 Rossay

Animations pour les enfants de 16h à 18h par l’association des P’tits Loup Dunais

Guinguette au vélodrome à partir de 18h foodtrucks et DJ en partenariat avec l’association Entreprise 6.0 .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festivité du 14 Juillet à Loudun

L’événement Festivité du 14 Juillet à Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais