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Festivité du 14 Juillet à Loudun Vélodrome Loudun

Festivité du 14 Juillet à Loudun Vélodrome Loudun

Festivité du 14 Juillet à Loudun Vélodrome Loudun mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Vélodrome
Adresse
Rue des Jésuites
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Loudun

Festivité du 14 Juillet à Loudun

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Commémorations et Défilés
9h Loudun
10h30 Véniers
11h15 Rossay
Animations pour les enfants de 16h à 18h par l’association des P’tits Loup Dunais
Guinguette au vélodrome à partir de 18h foodtrucks et DJ en partenariat avec l’association Entreprise 6.0   .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38 

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English : Festivité du 14 Juillet à Loudun

L’événement Festivité du 14 Juillet à Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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