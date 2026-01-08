Coloc Drag Cabaret Théâtre de la Reine Blanche Loudun
Coloc Drag Cabaret Théâtre de la Reine Blanche Loudun vendredi 10 juillet 2026.
Coloc Drag Cabaret
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11
2026-07-10
Deux soirées de fête, de rire et de musique pour le plus grand plaisir du public.
Attention , nous vous conseillons vivement de réserver
Réservation par SMS ou sur HelloAsso .
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com
