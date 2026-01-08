Coloc Drag Cabaret Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Coloc Drag Cabaret

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11



2026-07-10

Deux soirées de fête, de rire et de musique pour le plus grand plaisir du public.

Attention , nous vous conseillons vivement de réserver

Réservation par SMS ou sur HelloAsso .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com

English : Coloc Drag Cabaret

