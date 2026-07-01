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Journée découverte des métiers, MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun), Loudun

mercredi 15 juillet 2026 · MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun) · Loudun

Journée découverte des métiers, MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun), Loudun

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun)
Adresse
2 Rue de la Fontaine d'Adam, 86200 Loudun
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne

Journée découverte des métiers Mercredi 15 juillet, 09h30, 14h00 MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun) Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T09:30:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00

L’ERIP Loudunais et la MLNV organisent une journée découverte des métiers avec l’atelier des idées des métiers le mercredi 15 juillet 2026 de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, dans les locaux de la MLNV Loudun :
Au programme :
– Répondez à un quiz sur vos centres d’intérêts,
– Plongez dans votre futur métier en 360°.
Cet atelier est gratuit et ouvert à tout public, quels que soient l’âge et la situation.
Inscription au 05 49 22 40 89 ou par mail à erip-loudunais@mlnv.fr

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L’ERIP organise une journée découverte des métiers avec l’atelier des idées des métiers Découverte Métiers

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