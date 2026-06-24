Tour des boulevards Loudun
Tour des boulevards Loudun lundi 6 juillet 2026.
Loudun
Tour des boulevards
Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-06 21:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Course cycliste
Départ devant le Parc du 23 Septembre 1922
Organisé par le VCL .
Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Tour des boulevards
L’événement Tour des boulevards Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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