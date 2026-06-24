Loudun

Tour des boulevards

Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-07-06 21:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Course cycliste

Départ devant le Parc du 23 Septembre 1922

Organisé par le VCL .

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Tour des boulevards

L’événement Tour des boulevards Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais