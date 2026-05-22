Vouillé

Vouillé en fête La Case fête ses 50 ans

1bis Rue de Jouffre Vouillé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Durant tout le week-end, le public pourra profiter de spectacles de rue, concerts, fanfares et animations pour tous les âges, avec également des activités en continu manège, jeux en bois, maquillage, balades en calèche, ainsi que buvette et restauration sur place.

Le centre-bourg de Vouillé s’anime à l’occasion de Vouillé en fête, un week-end festif célébrant notamment l’anniversaire de La CASE, dans une ambiance conviviale et familiale.

Durant tout le week-end, le public pourra profiter de spectacles de rue, concerts, fanfares et animations pour tous les âges, avec également des activités en continu manège, jeux en bois, maquillage, balades en calèche, ainsi que buvette et restauration sur place. .

1bis Rue de Jouffre Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 49 92

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English : Vouillé en fête La Case fête ses 50 ans

Throughout the weekend, the public can enjoy street performances, concerts, brass bands and entertainment for all ages, as well as continuous activities: merry-go-round, wooden games, face-painting, horse-drawn carriage rides, as well as refreshments and on-site catering.

L’événement Vouillé en fête La Case fête ses 50 ans Vouillé a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Haut-Poitou