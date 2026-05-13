Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé Vouillé
Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé Vouillé jeudi 4 juin 2026.
Vouillé
Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé
19 Rue de Boussantin Vouillé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Deux anges du dodo entraînent petits et grands dans un rituel tendre et loufoque berceuses, contes, acrobaties
et pluie de doudous. Entre douceur, humour et poésie, ils nous guident vers un monde où l’on rêve éveillés. Un show câlin et fantasque, sans ombre au tableau… ou presque.
40 min I Tout public .
19 Rue de Boussantin Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé
L’événement Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin
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