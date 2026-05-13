Vouillé

Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé

19 Rue de Boussantin Vouillé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Deux anges du dodo entraînent petits et grands dans un rituel tendre et loufoque berceuses, contes, acrobaties

et pluie de doudous. Entre douceur, humour et poésie, ils nous guident vers un monde où l’on rêve éveillés. Un show câlin et fantasque, sans ombre au tableau… ou presque.

40 min I Tout public .

19 Rue de Boussantin Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé

L’événement Clowns, chants, doudous La 5e saison à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin