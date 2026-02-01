Stage de théâtre enfant Maison des Arts Bressuire
Stage de théâtre enfant Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire Deux-Sèvres 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16
Goûter raconté Place Arthur Rimbaud Médiathèque Pompaire Pompaire Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Animation Pâte à modeler Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Zootopie 2 Cinéma à Vasles Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
La femme de ménage Cinéma à Vasles Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Atelier macramé Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
La terre du bout des doigts Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Atelier créatif Moi si j'étais Président.e Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Atelier cuisine Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Training bike CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Escape game citoyenneté à Pompaire Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Fresque du climat Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Atelier Découvrez la fabrication des fromages de chèvre et dégustez-les ! 1, Avenue de Niort Celles-sur-Belle Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Mardi gras Louin Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Loto au profit de l'Association Escapade Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres 2026-02-17 2026-02-17
Atelier Jeune public avec Isabelle Dehay Le Château d'Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Jeux et compagnie Salle Marie-Charlotte Marot CSC du Cerizéen Cerizay Deux-Sèvres débute le Début : 2026-02-18 2026-02-18
Cinéma Espace AGAPIT Zootopie 2 Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres 2026-02-18 2026-02-18
Goûter raconté Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres 2026-02-18 2026-02-18
Structure gonflable à GâtinéO Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres 2026-02-18 2026-02-18