Saint-Rémy

Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy

2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-21

Le 12 juin Conférence le Parfum 3

De la plante au flacon quand la nature devient parfum

Le 13 Juin Stage d’émail d’Art

Couleur, feu et lumière

Partagez un moment privilégié avec Anne de la Forge, maître artisan d’art émailleur sur métal. Explorez un savoir-faire ancestral et rare, la vitrification de l’émail sur cuivre. Apprenez à dialoguer avec le feu dans un cadre bienveillant et inspirant. Plongez dans l’univers fascinant de la fusion à haute température d’un cristal coloré sur cuivre et partagez une expérience sensorielle unique qui révèle la magie d’une matière aux nuances fascinantes.

Le 21 juin Fête de la musique .

2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

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English : Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy

L’événement Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin