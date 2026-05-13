Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy Saint-Rémy
Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy Saint-Rémy vendredi 12 juin 2026.
Saint-Rémy
Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-21
Le 12 juin Conférence le Parfum 3
De la plante au flacon quand la nature devient parfum
Le 13 Juin Stage d’émail d’Art
Couleur, feu et lumière
Partagez un moment privilégié avec Anne de la Forge, maître artisan d’art émailleur sur métal. Explorez un savoir-faire ancestral et rare, la vitrification de l’émail sur cuivre. Apprenez à dialoguer avec le feu dans un cadre bienveillant et inspirant. Plongez dans l’univers fascinant de la fusion à haute température d’un cristal coloré sur cuivre et partagez une expérience sensorielle unique qui révèle la magie d’une matière aux nuances fascinantes.
Le 21 juin Fête de la musique .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
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English : Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy
L’événement Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin
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