Fête de la musique et forum des associations Saint-Rémy samedi 20 juin 2026.

Saint-Rémy

Fête de la musique et forum des associations

Parking de la mairie Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique et forum des associations

Profitez d’une journée festive à Saint-Rémy-sur-Orne avec un marché d’artisans créateurs mais aussi un forum des associations et un concert le soir à 21h pour célébrer la fête de la musique !

Programme

10h00 à 16h00 forum des associations à La Forge, rencontres avec les associations

10h15 à 17h00 initiations (baby judo, taïso, self-défense, judo)

11h00 à 21h00 artisans créateurs, manège pour enfants et grande loterie

Les animations

14h00 karaoké

15h30 chaise musicale

16h30 tirage de la tombola Saint-Rémy Plein Air avec de gros lots à gagner !

17h00 blind test

18h00 chorégraphie de l’été

21h00 concert de Black Barn Project

Toute la journée buvette et restauration sur le parking devant la mairie. Un rendez-vous convivial ouvert à tous ! .

Parking de la mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@stremy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique et forum des associations

Fête de la musique and associations forum

L’événement Fête de la musique et forum des associations Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande