Fête de la musique et forum des associations Saint-Rémy
Fête de la musique et forum des associations Saint-Rémy samedi 20 juin 2026.
Saint-Rémy
Fête de la musique et forum des associations
Parking de la mairie Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique et forum des associations
Profitez d’une journée festive à Saint-Rémy-sur-Orne avec un marché d’artisans créateurs mais aussi un forum des associations et un concert le soir à 21h pour célébrer la fête de la musique !
Programme
10h00 à 16h00 forum des associations à La Forge, rencontres avec les associations
10h15 à 17h00 initiations (baby judo, taïso, self-défense, judo)
11h00 à 21h00 artisans créateurs, manège pour enfants et grande loterie
Les animations
14h00 karaoké
15h30 chaise musicale
16h30 tirage de la tombola Saint-Rémy Plein Air avec de gros lots à gagner !
17h00 blind test
18h00 chorégraphie de l’été
21h00 concert de Black Barn Project
Toute la journée buvette et restauration sur le parking devant la mairie. Un rendez-vous convivial ouvert à tous ! .
Parking de la mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@stremy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique et forum des associations
Fête de la musique and associations forum
L’événement Fête de la musique et forum des associations Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Saint-Rémy (Calvados)
- Stage au Prieuré des Arts au mois de Juin à Saint-Rémy Saint-Rémy 12 juin 2026
- Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy 20 juin 2026
- Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy Place de l’église Saint-Rémy 21 juin 2026
- Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy 27 juin 2026
- Stage au Prieuré des Arts au mois de juin et juillet à Saint-Rémy Saint-Rémy 27 juin 2026