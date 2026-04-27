Saint-Rémy

Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard

451 le Causse Saint-Rémy Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous pour une soirée festive et chaleureuse en mode Franco-Portugaise !!!

Venez fêter l’été avec une ambiance 100 % franco-Portugaise, animée par DJ Manu.

Réservation fortement conseillée !

Réservez votre table et préparez-vous à voyager le temps d’une soirée ! .

451 le Causse Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 23 10

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English :

Join us for a warm and festive Franco-Portuguese evening!

L’événement Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)