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Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy

Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy

Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy samedi 20 juin 2026.

Adresse : 451 le Causse

Ville : 12200 Saint-Rémy

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Saint-Rémy

Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard

451 le Causse Saint-Rémy Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Rendez-vous pour une soirée festive et chaleureuse en mode Franco-Portugaise !!!
Venez fêter l’été avec une ambiance 100 % franco-Portugaise, animée par DJ Manu.
Réservation fortement conseillée !
Réservez votre table et préparez-vous à voyager le temps d’une soirée !   .

451 le Causse Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 23 10 

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English :

Join us for a warm and festive Franco-Portuguese evening!

L’événement Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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