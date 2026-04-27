Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy
Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy samedi 20 juin 2026.
Saint-Rémy
Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard
451 le Causse Saint-Rémy Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous pour une soirée festive et chaleureuse en mode Franco-Portugaise !!!
Venez fêter l’été avec une ambiance 100 % franco-Portugaise, animée par DJ Manu.
Réservation fortement conseillée !
Réservez votre table et préparez-vous à voyager le temps d’une soirée ! .
451 le Causse Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 23 10
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English :
Join us for a warm and festive Franco-Portuguese evening!
L’événement Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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