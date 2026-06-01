Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy Place de l’église Saint-Rémy dimanche 21 juin 2026.

Saint-Rémy

Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy

Place de l’église Eglise Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Avec le Chœur de printemps et le Duo Tanguissima, embarquez pour une fête haute en couleurs où classique, jazz, tango et chanson française seront au rendez-vous ! .

Place de l’église Eglise Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy

L’événement Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79