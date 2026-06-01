Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy Place de l’église Saint-Rémy
Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy Place de l’église Saint-Rémy dimanche 21 juin 2026.
Saint-Rémy
Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy
Place de l’église Eglise Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Avec le Chœur de printemps et le Duo Tanguissima, embarquez pour une fête haute en couleurs où classique, jazz, tango et chanson française seront au rendez-vous ! .
Place de l’église Eglise Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
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English : Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy
L’événement Au Prieuré des Arts fête la musique ! à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79
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