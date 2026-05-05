Nature et Histoire (rando pédestre et canoë), Les fosses d’enfer, Saint-Rémy
Nature et Histoire (rando pédestre et canoë), Les fosses d’enfer, Saint-Rémy samedi 4 juillet 2026.
Nature et Histoire (rando pédestre et canoë) Samedi 4 juillet, 09h30 Les fosses d’enfer Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Un triathlon original au bord de l’Orne : matinée en canoë pour découvrir la vie des cours d’eau, après-midi rando sur les anciennes mines de fer de Saint-Rémy et, dégustation de bières à la brasserie de la Lie !
Parcours canoë 5 km, marche 2,5 km. Dès 10 ans. Prévoir tenue adaptée canoë + marche. N’oubliez pas votre pique-nique !
(Canoë : 5km/marche : 2,5 Km/ journée) – Niveau 2
Les fosses d’enfer Les fosses d’enfer SAINT-REMY Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Un triathlon original au bord de l’Orne : matinée en canoë pour découvrir la vie des cours d’eau, après-midi rando sur les anciennes mines de fer de Saint-Rémy et, dégustation de bières à la brass…
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