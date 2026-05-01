représentation théâtrales de fin d’année Place Jean Jaurès Saint-Rémy
représentation théâtrales de fin d’année Place Jean Jaurès Saint-Rémy vendredi 29 mai 2026.
Saint-Rémy
représentation théâtrales de fin d’année
Place Jean Jaurès Espace Brassens Saint-Rémy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai à 20h30 les jeunes Zygorémois, mise en scène Blandine Roque, entrée 5 €, entrée gratuite pour les moins de 12 ans
le marché de Jacky Viallon
Peter et Hanger de Gianmarco Toto
La robe rouge de Gianmarco Toto
Samedi 30 mai à 20h30 les adultes Zygozémois, mise en scène Blandine Roque, entrée au chapeau
La cervelle est sous le chapeau de Jean-Claude Martineau
Dimanche 31 mai à 15h00 les adultes Rygorémois, mise en scène Laetitia Diboine, entrée au chapeau
L’express 71100 de Jérôme Vuittenez
L’hôtel du libre échange de Georges Feydeau .
Place Jean Jaurès Espace Brassens Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 31 23 13 zygoremois@gmail.com
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English : représentation théâtrales de fin d’année
L’événement représentation théâtrales de fin d’année Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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