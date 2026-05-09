Saint-Rémy

Journée 100% femmes

Saint-Rémy Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association La Bienfaisance EL IHSEN en collaboration avec Duo Coiff by Chrystelle vous invite à une journée exceptionnelle placée sous le signe du bien-être, de la beauté et du partage.

Prestations beauté

Hijama • Blanchiment dentaire • Strass dentaire • Rehaussement & extensions de cils • Brow Lift • Décoloration & restructuration des sourcils • Henné mains • Semi-permanent (à confirmer)

Shopping à petits prix

Vide dressing tout à 1€ • Jellaba • Caftans • Bijoux • Parfums • Tapis • Vaisselle • Tajines • Théières • Produits ménagers • et tellement d’autres surprises

Vente & location de caftans

Vente de produits professionnels shampoings & soins capillaires

Restauration sur place

Mesmen • Thé • Pâtisseries orientales

Tous les profits seront reversés à une association villefranchoise. Venez nombreuses partager ce moment convivial entre femmes. .

Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 76 32 saint.remy@wanadoo.fr

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English :

The association La Bienfaisance EL IHSEN in collaboration with Duo Coiff by Chrystelle invites you to an exceptional day of well-being, beauty and sharing.

L’événement Journée 100% femmes Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)