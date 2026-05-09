Journée 100% femmes Saint-Rémy
Journée 100% femmes Saint-Rémy dimanche 7 juin 2026.
Saint-Rémy
Journée 100% femmes
Saint-Rémy Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association La Bienfaisance EL IHSEN en collaboration avec Duo Coiff by Chrystelle vous invite à une journée exceptionnelle placée sous le signe du bien-être, de la beauté et du partage.
Prestations beauté
Hijama • Blanchiment dentaire • Strass dentaire • Rehaussement & extensions de cils • Brow Lift • Décoloration & restructuration des sourcils • Henné mains • Semi-permanent (à confirmer)
Shopping à petits prix
Vide dressing tout à 1€ • Jellaba • Caftans • Bijoux • Parfums • Tapis • Vaisselle • Tajines • Théières • Produits ménagers • et tellement d’autres surprises
Vente & location de caftans
Vente de produits professionnels shampoings & soins capillaires
Restauration sur place
Mesmen • Thé • Pâtisseries orientales
Tous les profits seront reversés à une association villefranchoise. Venez nombreuses partager ce moment convivial entre femmes. .
Saint-Rémy 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 76 32 saint.remy@wanadoo.fr
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English :
The association La Bienfaisance EL IHSEN in collaboration with Duo Coiff by Chrystelle invites you to an exceptional day of well-being, beauty and sharing.
L’événement Journée 100% femmes Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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