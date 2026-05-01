Saint-Rémy

Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Fabienne Houzé-Ricard

Centre Culturel Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Fabienne Houzé-Ricard

Faire du yoga, c’est bien. Voir des œuvres d’art, c’est bien aussi. Alors faire du yoga au milieu d’une exposition, c’est encore mieux !

Séverine Malo vous propose, en ce lundi de Pentecôte, une approche sensible des œuvres de Fabienne Houzé‑Ricard : un moment de lâcher‑prise qui prépare le regard autant que le corps.

La séance est gratuite et ouverte à toutes et tous à partir de 14 ans, que vous pratiquiez déjà le yoga ou non. Elle pourra également être signée pour les participant·e·s sourd·e·s ou malentendant·e·s. Il suffit d’arriver une dizaine de minutes en avance, muni·e·s d’un tapis, d’un plaid et d’une tenue confortable.

Le nombre de places étant limité, l’inscription est indispensable : 02 31 69 14 11 ou centreculturel@stremy.fr. .

Centre Culturel Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie

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English : Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Fabienne Houzé-Ricard

Yoga with Séverine Malo around the works of Fabienne Houzé-Ricard

L’événement Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Fabienne Houzé-Ricard Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Suisse Normande