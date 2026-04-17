Vide grenier Stade de football Saint-Rémy

Saint-Rémy

Vide grenier

Stade de football Rue du Stade Saint-Rémy Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Profitez d’un moment convivial pour chiner ou vendre dans une ambiance chaleureuse.

Buvette et restauration sur place pour se détendre tout au long de la journée.

Emplacements couverts et en extérieur. .

Stade de football Rue du Stade Saint-Rémy 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 51 71 22

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)