Vide grenier Stade de football Saint-Rémy
Vide grenier Stade de football Saint-Rémy dimanche 10 mai 2026.
Saint-Rémy
Vide grenier
Stade de football Rue du Stade Saint-Rémy Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Profitez d’un moment convivial pour chiner ou vendre dans une ambiance chaleureuse.
Buvette et restauration sur place pour se détendre tout au long de la journée.
Emplacements couverts et en extérieur. .
Stade de football Rue du Stade Saint-Rémy 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 51 71 22
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English :
L’événement Vide grenier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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