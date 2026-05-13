Stage au Prieuré des Arts au mois de juin et juillet à Saint-Rémy Saint-Rémy
Stage au Prieuré des Arts au mois de juin et juillet à Saint-Rémy Saint-Rémy samedi 27 juin 2026.
Saint-Rémy
Stage au Prieuré des Arts au mois de juin et juillet à Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-04
Le 27 juin Stage de Théâtre
Le stress, on connaît tous… mais quand il s’invite un peu trop souvent, le corps et l’esprit disent stop sommeil chahuté, ventre grognon, muscles tendus, fatigue qui s’installe.
Et si vous faisiez une vraie pause ?
Le temps de relâcher les tensions, respirer, vous recentrer et vous ressourcer. Bonne nouvelle tout est prévu. Vous n’avez qu’à vous laisser porter…
Du 4 au 12 juillet Exposition
Céramique, aquarelle, peinture, sculpture .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
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English : Stage au Prieuré des Arts au mois de juin et juillet à Saint-Rémy
L’événement Stage au Prieuré des Arts au mois de juin et juillet à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin
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