Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy samedi 27 juin 2026.

Saint-Rémy

Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy

Au Prieuré des Arts 2 place de l’église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Entrez dans l’action ! Osez découvrir le théâtre en douceur.

À partir d’un texte, explorez vos ressources dans l’action la présence, la voix et le plaisir du jeu. Chacun avance à son rythme, apprend à faire confiance à sa créativité et accepte sa part de folie !

Un espace bienveillant pour éprouver la liberté de vivre quelque chose de vrai sur scène… Pour débutants ou expérimentés.

En partenariat avec Le Défi de l’Imprévu. .

Au Prieuré des Arts 2 place de l’église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

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L’événement Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79