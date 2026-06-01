Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy
Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy samedi 27 juin 2026.
Saint-Rémy
Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy
Au Prieuré des Arts 2 place de l’église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Entrez dans l’action ! Osez découvrir le théâtre en douceur.
À partir d’un texte, explorez vos ressources dans l’action la présence, la voix et le plaisir du jeu. Chacun avance à son rythme, apprend à faire confiance à sa créativité et accepte sa part de folie !
Un espace bienveillant pour éprouver la liberté de vivre quelque chose de vrai sur scène… Pour débutants ou expérimentés.
En partenariat avec Le Défi de l’Imprévu. .
Au Prieuré des Arts 2 place de l’église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
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English : Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy
L’événement Stage de théâtre Entrez dans l’action ! à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79
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