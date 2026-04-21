Visite des domens de la nécropole de Monpalais Plaine-et-Vallées
Visite des domens de la nécropole de Monpalais Plaine-et-Vallées vendredi 12 juin 2026.
Plaine-et-Vallées
Visite des domens de la nécropole de Monpalais
Route des Dolmens Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-06-12 2026-10-13
Découvrez la plus vaste nécropole du Thouarsais, abritant sept dolmens dont l’un conserve son tumulus de couverture. Les dolmens qui composent la nécropole de Monpalais offrent des caractéristiques architecturales révélant les influences culturelles des territoires voisins.
Découvrez la plus vaste nécropole du Thouarsais, abritant sept dolmens dont l’un conserve son tumulus de couverture. Les dolmens qui composent la nécropole de Monpalais offrent des caractéristiques architecturales révélant les influences culturelles des territoires voisins (Anjou, Angoumois). Les deux styles se défient et se mélangent pour former un ensemble hors du commun et vous offrent une lecture de ces temps anciens qui va vous révéler tous leurs secrets. En compagnie de Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine, découvrez cette histoire. .
Route des Dolmens Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite des domens de la nécropole de Monpalais
Discover the largest necropolis in the Thouarsais region, with seven dolmens, one of which still has its covering tumulus. The dolmens that make up the necropolis of Monpalais offer architectural characteristics that reveal the cultural influences of neighbouring territories.
L’événement Visite des domens de la nécropole de Monpalais Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais
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