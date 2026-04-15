Visite de l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées

Visite de l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes

À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes 9 Route de Poitiers Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27 2026-09-10

Partez à la découverte d’un édifice majeur de l’art roman, l’abbatiale se Saint Jouin de Marnes. Les amis de Saint Jouin de Marnes vous invite à un voyage à l’intérieur de cette abbatiale pour admirer son architecture et son mobilier.

Partez à la découverte d’un édifice majeur de l’art roman, l’abbatiale se Saint Jouin de Marnes. Fondée au IVe siècle, elle fut reconstruite entre 1095 et 1130, puis fortifiée au XIVe siècle. Ce fut une abbaye opulente durant le Moyen Âge. Chef-d’œuvre de l’art roman poitevin aux dimensions exceptionnelles, elle appartenait à un ensemble grandiose dont il subsiste notamment la galerie sud du cloître gothique et le bâtiment conventuel du XVIIe siècle. Les amis de Saint Jouin de Marnes vous invite à un voyage à l’intérieur de cette abbatiale pour admirer son architecture et son mobilier réalisé dans son ensemble au sein de l’ancienne abbaye qui possédait des ateliers d’ébénisterie et de peinture au 17ème siècle. .

À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes 9 Route de Poitiers Plaine-et-Vallées 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 55 51 16 abba.stjouin@orange.fr

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English : Visite de l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes

Discover a major Romanesque building, the abbey church of Saint Jouin de Marnes. Les amis de Saint Jouin de Marnes invite you to take a trip inside the abbey church to admire its architecture and furnishings.

L’événement Visite de l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Thouarsais