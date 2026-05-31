Oiron aux 4 saisons, Collégiale Saint-Maurice d’Oiron, Plaine-et-Vallées

Oiron aux 4 saisons 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Maurice d’Oiron Deux-Sèvres

Entrée « au chapeau » (300 places).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Oiron aux 4 saisons » autour de Vivaldi… mais pas que…

Concert exposition sur grand écran

Le 19 septembre 2026 à 20 h 30, dans la collégiale d’Oiron, un concert en direct sera accompagné d’une projection sur grand écran des œuvres réalisées dans le village par l’École du Thouet.

La partie musicale réunira notamment le Conservatoire Tyndo, l’accordéoniste international Volodymyr Kashuta, Bettina Alvari, Myriam Guillet-Massé et plusieurs autres artistes. La soirée sera animée par Erik Feller.

Le dimanche 20 septembre, tout au long de la journée, les œuvres originales réalisées par les peintres de l’École du Thouet seront exposées dans différents lieux d’Oiron. La collégiale accueillera également la projection des photographies réalisées par Clic Photo lors de l’Acte I.

Collégiale Saint-Maurice d’Oiron Impasse de la Poste, 79100 Oiron Plaine-et-Vallées 79100 Oiron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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©Érik Feller