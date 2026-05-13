Dive’rtissez-vous ! À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées

Dive’rtissez-vous !

À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Route de Poitiers Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

2ème édition de cette journée festive pour découvrir et profiter pleinement d’un cadre naturel exceptionnel La DIVE ! Au programme de cette journée rando-jeu, rando vélo commentée (sur inscription), balades à poneys, marché de producteurs et artisans, guinguette et food-trucks, visites, concerts

2ème édition de cette journée festive pour découvrir et profiter pleinement d’un cadre naturel exceptionnel La DIVE ! Cette année, c’est la commune de Saint Jouin de Marnes qui a été choisie. Au programme de cette journée rando-jeu, rando vélo commentée (sur inscription), balades à poneys, marché de producteurs et artisans, guinguette et food-trucks, visites patrimoniales, concerts….

Animations tout public et gratuites .

À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Route de Poitiers Plaine-et-Vallées 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

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English : Dive’rtissez-vous !

2nd edition of this festive day to discover and take full advantage of an exceptional natural setting: La DIVE! The day’s program includes: a hike-game, a guided bike ride (registration required), pony rides, a producers’ and craftsmen’s market, a guinguette and food-trucks, tours and concerts

L’événement Dive’rtissez-vous ! Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Thouarsais