Dive’rtissez-vous ! À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées
Dive’rtissez-vous ! À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées samedi 6 juin 2026.
Plaine-et-Vallées
Dive’rtissez-vous !
À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Route de Poitiers Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
2ème édition de cette journée festive pour découvrir et profiter pleinement d’un cadre naturel exceptionnel La DIVE ! Au programme de cette journée rando-jeu, rando vélo commentée (sur inscription), balades à poneys, marché de producteurs et artisans, guinguette et food-trucks, visites, concerts
2ème édition de cette journée festive pour découvrir et profiter pleinement d’un cadre naturel exceptionnel La DIVE ! Cette année, c’est la commune de Saint Jouin de Marnes qui a été choisie. Au programme de cette journée rando-jeu, rando vélo commentée (sur inscription), balades à poneys, marché de producteurs et artisans, guinguette et food-trucks, visites patrimoniales, concerts….
Animations tout public et gratuites .
À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Route de Poitiers Plaine-et-Vallées 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com
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English : Dive’rtissez-vous !
2nd edition of this festive day to discover and take full advantage of an exceptional natural setting: La DIVE! The day’s program includes: a hike-game, a guided bike ride (registration required), pony rides, a producers’ and craftsmen’s market, a guinguette and food-trucks, tours and concerts
L’événement Dive’rtissez-vous ! Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Thouarsais
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