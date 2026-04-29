Monuments en musique Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées

Monuments en musique

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Monuments en musique est une nouvelle programmation dédiée à la mise en dialogue du patrimoine monumental et des arts vivants. Pour ce concert c’est l’ensemble Vocal Méliades, quatuor féminin proposera un programme audacieux mariant la création contemporaine et musiques traditionnelles.

Monuments en musique est une nouvelle programmation dédiée à la mise en dialogue du patrimoine monumental et des arts vivants. Développée en partenariat avec Anima Nostra et le Centre des Monuments nationaux, cette 1ère édition se déploie au sein de plusieurs sites emblématiques (le château d’Azay-le-Rideau, le château d’Oiron, le cloître de la Psalette). La programmation met en valeur les qualités acoustiques et architecturales de ces lieux, tout en proposant un parcours artistique allant du répertoire classique à des formes contemporaines. À travers cette initiative, Monuments en musique entend favoriser la rencontre entre patrimoine et création. Pour ce concert c’est l’ensemble Vocal Méliades, quatuor féminin proposera un programme audacieux mariant la création contemporaine et musiques traditionnelles. .

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

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English : Monuments en musique

Monuments en musique is a new program dedicated to the dialogue between monumental heritage and the performing arts. For this concert, the ensemble Vocal Méliades, a women’s quartet, will propose an audacious program combining contemporary creation and traditional music.

L’événement Monuments en musique Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-29 par Maison du Thouarsais