Monuments en musique Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées
Monuments en musique Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées mercredi 19 août 2026.
Plaine-et-Vallées
Monuments en musique
Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Monuments en musique est une nouvelle programmation dédiée à la mise en dialogue du patrimoine monumental et des arts vivants. Pour ce concert c’est l’ensemble Vocal Méliades, quatuor féminin proposera un programme audacieux mariant la création contemporaine et musiques traditionnelles.
Monuments en musique est une nouvelle programmation dédiée à la mise en dialogue du patrimoine monumental et des arts vivants. Développée en partenariat avec Anima Nostra et le Centre des Monuments nationaux, cette 1ère édition se déploie au sein de plusieurs sites emblématiques (le château d’Azay-le-Rideau, le château d’Oiron, le cloître de la Psalette). La programmation met en valeur les qualités acoustiques et architecturales de ces lieux, tout en proposant un parcours artistique allant du répertoire classique à des formes contemporaines. À travers cette initiative, Monuments en musique entend favoriser la rencontre entre patrimoine et création. Pour ce concert c’est l’ensemble Vocal Méliades, quatuor féminin proposera un programme audacieux mariant la création contemporaine et musiques traditionnelles. .
Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Monuments en musique
Monuments en musique is a new program dedicated to the dialogue between monumental heritage and the performing arts. For this concert, the ensemble Vocal Méliades, a women’s quartet, will propose an audacious program combining contemporary creation and traditional music.
L’événement Monuments en musique Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-29 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Plaine-et-Vallées (Deux-Sèvres)
- Monuments en musique Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées 16 mai 2026
- Portraits de famille Une performance chorégraphique participative Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées 30 mai 2026
- Sortie géologique sur les dolmens de la nécropole de Monpalais, Nécropole de Monpalais, Plaine-et-Vallées 12 juin 2026
- Visite des domens de la nécropole de Monpalais Plaine-et-Vallées 12 juin 2026
- Visite de l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées 16 juillet 2026