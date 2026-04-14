Sortie géologique sur les dolmens de la nécropole de Monpalais, Nécropole de Monpalais, Plaine-et-Vallées

Sortie géologique sur les dolmens de la nécropole de Monpalais Vendredi 12 juin, 14h30 Nécropole de Monpalais Deux-Sèvres

RDV parking route des Dolmens (direction Praillon-Maranzais) à Taizé, visite susceptible d’être annulée en cas de fortes chaleurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Sortie géologique dans la plus vaste nécropole du Thouarsais, animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine.

Nécropole de Monpalais route des dolmens Taizé Plaine-et-Vallées 79100 Taizé-Maulais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine À la sortie de Taizé-Maulais, sur le bord de la départementale 37, se trouve l’un des plus grands ensembles mégalithiques des Deux-Sèvres. Composé de six dolmens et d’un tumulus dont les ossements retrouvés datent du Néolithique, la multitude d’objets retrouvés et leur architecture composite (influences angevines et angoumoisines) font de ce lieu une curiosité et un objet d’études passionnant et mystérieux. parking route des dolmens

Sortie géologique dans la plus vaste nécropole du Thouarsais, animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine.

©Homme et la Pierre