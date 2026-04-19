Portraits de famille Une performance chorégraphique participative Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées

Portraits de famille Une performance chorégraphique participative

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le château d’Oiron, dans le cadre de la programmation nationale Monuments en (pleine) forme, invite la Compagnie Volubilis pour la performance chorégraphique participative PORTRAITS DE FAMILLE. Vous avez entre 8 et 85 ans ? Rejoignez cette famille imaginaire et prenez part à l’expérience !

Pour cette création, 49 participants amateurs âgés de 8 à 85 ans rejoindront trois danseurs professionnels afin de composer une grande famille éphémère. Ensemble, ils créeront une série de tableaux vivants

où les corps se rassemblent, se déplacent et se recomposent dans l’espace public. Cette chorégraphie intergénérationnelle explore la notion de famille : celle à laquelle nous appartenons, celle que nous imaginons ou que nous rêvons. Chaque participant apporte son geste, son énergie et sa singularité pour former un portrait collectif en mouvement. Aucun niveau de danse n’est requis.

Seule l’envie de participer à une aventure artistique collective compte ! Vous avez entre 8 et 85 ans ? Rejoignez cette famille imaginaire et prenez part à l’expérience ! .

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

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English : Portraits de famille Une performance chorégraphique participative

As part of the Monuments en (pleine) forme national program, the Château d’Oiron is inviting Compagnie Volubilis to give a participatory choreographic performance, PORTRAITS DE FAMILLE. Are you between 8 and 85 years old? Join this imaginary family and take part in the experience!

L’événement Portraits de famille Une performance chorégraphique participative Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Thouarsais