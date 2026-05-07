Concert autour des 4 saisons de Vivaldi À la collégiale Saint Maurice Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées

Concert autour des 4 saisons de Vivaldi

À la collégiale Saint Maurice Impasse de la Poste Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 21:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans le cadre exceptionnel de la collégiale Saint Maurice pour assister à un concert reprenant les morceaux des Quatre saisons de Vivaldi tout en admirant les différents tableaux réalisés par les peintres de l’école du Thouet.

Plongez dans le cadre exceptionnel de la collégiale Saint Maurice pour assister à un concert reprenant les morceaux des Quatre saisons de Vivaldi tout en admirant les différents tableaux réalisés par les peintres de l’école du Thouet. Ces tableaux représentent différents lieux d’Oiron photographiés et projetés sur écran géant dans le monument historique. .

À la collégiale Saint Maurice Impasse de la Poste Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 37 49 88 contact.amisdeoiron@gmail.com

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English : Concert autour des 4 saisons de Vivaldi

Immerse yourself in the exceptional setting of the collegiate church of Saint Maurice to attend a concert featuring pieces from Vivaldi’s Four Seasons, while admiring the various paintings created by the painters of the Thouet school.

L’événement Concert autour des 4 saisons de Vivaldi Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Thouarsais