LES ESTIVALES DE LA NATURE Visite d’un site restauré en faveur de la biodiversité Sites des Haures Plaine-et-Vallées
mercredi 5 août 2026 · Sites des Haures · Plaine-et-Vallées
Informations pratiques
Plaine-et-Vallées
LES ESTIVALES DE LA NATURE Visite d’un site restauré en faveur de la biodiversité
Sites des Haures Brie Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Au pied de Brie dans la plaine thouarsaise, le site des Haures (Brie, 79) a été restauré dans le but d’améliorer la trame verte et bleue. Venez découvrir ce lieu atypique.
Au pied de Brie dans la plaine thouarsaise, le site des Haures (Brie, 79) a été restauré dans le but d’améliorer la trame verte et bleue. Venez découvrir ce lieu atypique.
Le service Biodiversité Eau Espaces Naturels (BEEN) est une strucure de la Communauté de Communes du Thouarsais qui gère les Espaces Naturels Sensibles (ENS) notamment. Tout au long de l’année il propose des sorties thématiques pour tous les publics (scolaire, familial, associatif…) sur tout le territoire intercommunal. .
Sites des Haures Brie Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65
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English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Visite d’un site restauré en faveur de la biodiversité
At the foot of Brie in the Thouars plain, the Haures site (Brie, 79) has been restored to enhance the green and blue infrastructure. Come discover this unique place.
L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Visite d’un site restauré en faveur de la biodiversité Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais
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