Ouverture des édifices religieux, ancienne abbaye Saint-Jouin, Plaine-et-Vallées

Ouverture des édifices religieux 19 et 20 septembre ancienne abbaye Saint-Jouin Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture en visite libre de l’ensemble des édifices religieux de la commune de Plaine-et-Vallées.

ancienne abbaye Saint-Jouin 6 Rte de Brie, 79600 Plaine-et-Vallées, France Plaine-et-Vallées 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine De l’abbaye bénédictine, prospère au Moyen Age, ne subsiste qu’une enceinte, un parc et quelques restes datant au XVIIe siècle et qui appartenaient au bâtiment monastique et aux dépendances qui l’entouraient. La vaste église romane est luxueusement ornée. L’abside et les chapelles du choeur sont ornées, à l’extérieur, d’arcatures en plein cintre couvertes de moulures. La façade est un immense bas-relief. Le tympan du fronton est revêtu d’un parement imbriqué, réticulé, en arête de poisson. De chaque côté de la grande fenêtre sont représentés un cheval et un lion. Statues et figures sculptées ont été détruites au cours des guerres de Religion. A la base du fronton subsiste une procession. Quant à l’ancien presbytère, il fait partie de l’ensemble des bâtiments conventuels de l’abbaye.

Ouverture en visite libre de l’ensemble des édifices religieux de la commune de Plaine-et-Vallées.

© la commune de Plaine-et-Vallées