Karen Knorr habite le Château, Château dOiron, Plaine-et-Vallées

Informations pratiques

Karen Knorr habite le Château 13 juin – 1 novembre 2027 Château dOiron Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-13T10:30:00+02:00 – 2027-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2027-11-01T10:30:00+01:00 – 2027-11-01T17:30:00+01:00

En écho à l’exposition présentée au château d’Azay-le-Rideau, le château d’Oiron (79) dévoile un autre axe du travail artistique de Karen Knorr à travers une sélection d’images de sa série Punk, réalisée dans le Londres des années 1970.

Château dOiron 10 Rue du Château, 79100 Oiron Plaine-et-Vallées 79100 Oiron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 49 96 51 25 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=720974c0194342e3a13af59cb7a3a2303d8795cc11f381701c8282f155181fd5JmltdHM9MTc3OTQwODAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=362ed1fd-8415-6449-1add-c70685866574&psq=ch%c3%a2teau+d%27oiron&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY2hhdGVhdS1vaXJvbi5mci8 [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/accueil »}] Le château d’Oiron, typique de la Renaissance, est l’œuvre de la famille Gouffier. Les travaux du 17e siècle lui donnent son aspect actuel. Les Gouffier, seigneurs de Bonnivet et de plusieurs petits fiefs proches de Poitiers, sont devenus, pendant trois générations, l’une des premières familles de France. La famille atteint son apogée lorsque Claude Gouffier (1501-1570) accède en 1546 au prestigieux office de grand écuyer de France. C’est aussi l’un des plus grands collectionneurs et amateurs d’art de son temps, héritier d’une fortune considérable provenant de son grand-père Guillaume et de son père Artus. La galerie de peinture réalisée entre 1546 et 1549 et longue de 55 mètres, est une commande de Claude Gouffier. Ses 14 scènes, dans le style de l’École de Fontainebleau, librement inspirées de l’Iliade et de l’Énéide, déploient l’histoire de la guerre de Troie, et de la vie du héros troyen Énée.

Madame de Montespan achète le château en 1700 au nom de son fils le duc d’Antin (Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin). Elle achève les travaux de La Feuillade avec la construction de la Tour des Ondes. Elle partage sa vie entre sa propriété d’Oiron et ses cures à Bourbon-l’Archambault où elle meurt en 1707.

Après un lent abandon, le château tombe dans l’oubli et manque d’entretien.

Dès 1840, Prosper Mérimée, Inspecteur des monuments historiques, attire l’attention sur les fresques menacées de la galerie Renaissance, et sur la nécessité de sauvegarder cet ensemble exceptionnel. Le château est classé Monument Historique en 1923 et acheté par l’État en 1941. Les premières opérations de sauvegarde (mise hors d’eau) débutent dans les années 1950. En 1989, le ministère de la Culture décide d’enrichir le patrimoine historique par la mise en place, principalement par le biais de la commande publique, d’une collection d’art contemporain conçue spécifiquement pour le château. En 1993, la collection Curios & Mirabilia est inaugurée. Se référer à la page dédiée du site pour les conditions d’accès : https://www.chateau-oiron.fr/visiter/informations-pratiques

En écho à l’exposition présentée au château d’Azay-le-Rideau, le château d’Oiron (79) dévoile un autre axe du travail artistique de Karen Knorr à travers une sélection d’images de sa série Punk, dans…

© Karen Knorr