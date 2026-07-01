Informations pratiques

Plaine-et-Vallées

Oiron en fête

Place des Marronniers Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

C’est l’évènement à ne pas manquer à Oiron. Le comité des fêtes de Oiron vous propose une belle journée pour cette nouvelle édition. Au programme de la musique, concours de palets, concours du plus gros mangeur de melon, soirée moules-frites et enfin soirée disco.

C’est l’évènement à ne pas manquer à Oiron. Le comité des fêtes de Oiron vous propose une belle journée pour cette nouvelle édition.

Le programme de la journée est riche, et commencera dès 11h30 avec une animation musicale. Pour les amateurs de palets, un concours vous sera proposé dès 13h00.

et l’évènement phare de la journée, c’est le concours de plus gros mangeur de melon.

Et pour terminer en beauté cette journée, une soirée moules-frites sera proposée à 19h30, suivie enfin d’une soirée disco à partir de 20h30. .

Place des Marronniers Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 86 22

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English : Oiron en fête

This is the event you won’t want to miss in Oiron. The Oiron Festival Committee invites you to enjoy a wonderful day at this year’s event. On the program: music, a palets tournament, a melon-eating contest, a mussels-and-fries night, and finally, a disco night.

L’événement Oiron en fête Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais